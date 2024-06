Aí está o momento tão esperado, quando falta apenas um dia para o arranque do Euro 2024. Portugal partiu esta quinta-feira para a Alemanha, precisamente o local onde se realiza a competição.

Depois de fazerem o último treino em solo português, os comandados de Roberto Martínez tiraram algumas fotografias e deram autógrafos a centenas de crianças que se encontravam, tanto na Cidade do Futebol, como depois no aeroporto.

Aos jornalistas, Pepe e Roberto Martínez admitiram que o objetivo de Portugal é trazer o «caneco» para o país e o selecionador nacional prometeu ainda que em caso de vitória, vai fazer uma viagem a Fátima... de carro.

Já no aeroporto, Cristiano Ronaldo foi o mais solicitado pelos adeptos, sendo que grande parte dos jogadores estiveram disponíveis para aceder aos pedidos dos mais novos.

No Euro 2024, Portugal integra o Grupo F, juntamente com a Chéquia (18 de junho), com a Turquia (22 de junho) e com a Geórgia (26 de junho). Leipzig, Dortmund e Gelsenkirchen são as cidades que vão acolher os três jogos da fase de grupos da formação lusa. O estágio da seleção nacional vai decorrer em Marienfeld.