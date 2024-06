É o quinto Europeu que Pepe vai disputar, mas para o defesa do FC Porto, Portugal nunca teve um plantel tão forte como tem este ano, para o Euro 2024.

Na partida da Seleção Nacional para a Alemanha, o defesa-central lembrou, no entanto, que são precisos «mais ingredientes» para alcançar os objetivos.

«Se é o plantel mais capaz da história da Seleção? Sim, concordo, mas como o Cristiano [Ronaldo] falou, temos de colocar outros ingredientes, como o trabalho da equipa. De certeza que o vamos fazer para poder conquistar esse tútulo tão sonhado», começou por dizer.

«Em 2016 sonhámos e conseguimos. Como o Ronaldo disse, sonhar é de graça e temos muita ilusão de poder trazer a Taça para Portugal», acrescentou.

Sobre o futuro, Pepe referiu que o importante agora é o Campeonato da Europa: «Primeiro, é com muita ilusão que vou para o Euro, para dar o meu melhor e ajudar a minha seleção. Neste momento não é o momento de falar do futuro do Pepe, mas sim da ilusão de poder conquistar mais um título para Portugal. Espero que tudo esteja encaixado para que no final possamos estra todos contentes», atirou.