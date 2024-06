A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou, esta quarta-feira, a campanha de apoio à seleção nacional, para o Euro 2024.

Em comunicado, a FPF partilhou o vídeo que tem Roberto Martínez como protagonista, sob o conceito «Partilha a Paixão». Nele é possível assistir aos momentos mais importantes para preparar cada jogo, como os treinos, o balneário e até uma simples conferência de imprensa.

A seleção nacional parte para a Alemanha esta quinta-feira, sendo que o primeiro jogo de Portugal acontece a 18 de junho, diante da Chéquia. Os comandados de Roberto Martínez integram o Grupo F, juntamente com a Geórgia e a Turquia, além do adversário da ronda inaugural.

Leia o comunicado da FPF na íntegra e assista ao vídeo de apoio:

Roberto Martinez é o protagonista da campanha de apoio à Seleção Nacional para o Euro 2024. O filme acompanha a visita guiada do selecionador nacional ao misterioso piso -87 da Cidade do Futebol onde são apresentados os lugares mais secretos da FPF. Ali treinam-se remates, jogadas e até as celebrações dos atletas portugueses.

A campanha tem como ponto de partida as palavras de Roberto Martinez em várias entrevistas e conferências de imprensa durante a qualificação da Seleção para o Euro 2024, com a ideia de trabalhar para criar memórias. O filme conta com a presença dos convocados por Roberto Martinez para o Euro 2024 assim como de vários elementos da equipa técnica do selecionador. Francisco Neto (Selecionador da Seleção Feminina) e Jorge Braz (Selecionador da Seleção de Futsal Masculino) também entraram na produção da campanha.

Sob o conceito “Partilha a Paixão” que desde Março tem marcado a comunicação das seleções nacionais de Portugal, esta campanha pretende demonstrar que a paixão que nos une a todos, desde adeptos, jogadores a equipas técnicas, é a matéria-prima para todas as memórias que criamos.