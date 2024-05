Khvicha Kvaratskhelia é a figura maior da lista de 26 convocados da Geórgia para o Euro 2024, torneio no qual a seleção georgiana vai defrontar Portugal.

O extremo do Nápoles lidera a convocatória do selecionador Willy Sagnol, que só conta com dois futebolistas que jogam no campeonato local: Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi) e Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi).

A Geórgia integra o grupo F do Euro 2024, juntamente com Portugal, Turquia e República Checa. O jogo com a Seleção Nacional está agendado para 26 de junho.

OS CONVOCADOS DA GEÓRGIA:

Guarda-redes: Giorgi Mamardashvili, Giorgi Loria e Luka Gugeshashvili;

Defesas: Solomon Kverkvelia, Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Jimmy Tabidze, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Otar Kakabadze e Giorgi Gocholeishvili;

Médios: Giorgi Chakvetadze, Anzor Mekvabishvili, Jaba Kankava, Otar Kiteishvili, Nika Kwekveskiri, Giorgi Kochorashvili, Sandro Altunashvili e Levan Shengelia;

Avançados: Giorgi Tsitaishvili, Saba Lobzhanidze, Giorgi Mikoutadze, Budu Zivzivadze, Giorgi Kvilitaia, Khvicha Kvaratskhelia e Zuriko Davitashvili.