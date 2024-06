A seleção inglesa leva muito a sério o bem estar físico e mental dos jogadores. Tanto assim que, na comitiva, levou para a Alemanha a Dra. Rebekah Jade, considerada uma guru do bem estar.

Trata-se de uma instrutora de ioga, que é também médica e DJ nos tempos livres, natural de Londres, que trabalha com a Nike e que através da marca norte-americana terá chegado à seleção inglesa.

Rebekah Jade viajou para implementar o ioga entre os exercícios de recuperação, tendo já colocado os atletas, por exemplo, dentro de uma câmara quente, totalmente fechada, a 37 graus e com cheiro a lavanda.

Trata-se de uma espécie de bolha, conhecida como «Hotpod», totalmente fechada, escura, com a temperatura a 37 graus, onde os jogadores cumpriram vários exercícios de ioga, sobre a orientação de Rebekah Jade.

No segundo jogo, após o empate com a Dinamarca, o dia a seguir foi novamente de ioga, desta feito no relvado, por entre frases motivadoras.

Finalmente, ontem, no dia a seguir ao empate com a Eslovénia, que valeu o primeiro lugar do Grupo D, a guru do bem estar levou os atletas para um jardim, e por entre o verde da relva e das árvores, o ar puro e o barulho dos passarinhos, colocou os atletas a recuperar física e mentalmente com exercícios de ioga.

Recorde-se que o ioga entre jogadores ingleses é muito apreciado desde que Ryan Giggs revelou que a modalidade era um dos segredos da sua longevidade, ele que fazia ioga regularmente para evitar lesões.