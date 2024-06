Cristiano Ronaldo é definitivamente o senhor Europa. No passado sábado igualou o recorde de assistências em fases finais de Campeonatos da Europa, mas a verdade é que cada vez que o mais internacional dos portugueses entra em campo, bate ou reforça um recorde que já é seu.

Quase todos os registos relacionados com a maior prova de seleções do velho continente estão relacionados com Cristiano Ronaldo.

Ainda antes de começar a presente edição, na Alemanha, Cristiano Ronaldo já era o jogador que tinha disputado mais edições do Euro, com cinco participações, agora reforçada para seis.

Por consequência, também é o jogador que marcou em mais edições [só lhe falta marcar no Euro 2024], com mais jogos, com mais minutos, com mais golos, com mais vitórias e, agora, também com mais assistências, depois daquele passe para Bruno Fernandes encostar, no terceiro golo marcado à Turquia no segundo jogo no Euro 2024.

Mas há mais registos com o nome de Cristiano Ronaldo. O internacional português também é o jogador que jogou mais vezes com a braçadeira de capitão no braço e é também o jogador que mais vezes acertou nos ferros.

Os recordes de Cristiano Ronaldo em fases finais do Campeonato da Europa

Jogador que disputou mais edições: 6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2021 e 2024)

Jogador que marcou em mais edições: 5 (2004, 2008, 2012, 2016 e 2021)

Jogador com mais jogos: 27 jogos

Jogador com mais minutos: 2334 minutos

Jogador com mais golos: 14 golos (2 em 2004; 1 em 2008; 3 em 2012; 3 em 2016, 5 em 2021)

Jogador com mais assistências: 7 assistências (igualou a marca do checo Karel Poborsky)

Jogador com mais vitórias: 14 vitórias (em 27 jogos)

Jogador que jogou mais vezes como capitão: 19 jogos (a partir de 2012)

Jogador com mais remates ao poste/barra