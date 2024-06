A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já arrecadou, até ao momento, 12,75 milhões de euros em prémios com a participação da Seleção Nacional na fase final do Euro2024, na Alemanha, montante que poderá aumentar já na próxima quarta-feira frente à Geórgia.

De acordo com a UEFA, só a qualificação para o torneio, valeu aos cofres da FPF, e ao dos restantes 23 países, 9,25 milhões de euros, número esse que ascendeu com os triunfos sobre República Checa (2-1), na estreia em Leipzig, e depois sobre a Turquia (3-0), em Dortmund.

No Euro2024, cada vitória na fase de grupos vale 1 ME e o empate tem uma recompensa de 500 mil.

Por isso, mesmo já qualificado e com o primeiro lugar assegurado, Portugal tem 1 ME em jogo na quarta-feira com a Geórgia, em Gelsenkirchen, no fecho do Grupo F.

O triunfo sobre a Turquia valeu ainda mais 1,5 ME à FPF, referente ao prémio pelo apuramento para os oitavos de final.

No dia 1 de julho, em Frankfurt, ainda com adversário a designar (será um dos melhores terceiros classificados do Grupo A, B ou C), Portugal poderá arrecadar ainda mais 2,5 ME, caso siga para os quartos de final.

Um lugar nas meias-finais vale 4 milhões, com o segundo lugar a ter um prémio de 5 milhões e o título de campeão a chegar aos 8 milhões.

Ao todo, uma equipa que vença todos os jogos da fase de grupos e consiga conquistar o Euro2024 regressa a casa com um total de 28,25 milhões de euros a mais nas suas contas.

Ao todo, a UEFA vai distribuir 331 milhões de euros em prémios no Euro2024.