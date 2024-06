O embate entre a Alemanha e a Dinamarca, no domingo à noite, esteve suspenso no final da primeira parte devidos às severas condições meteorológicas que se fizeram sentir, com queda de ganizo e trovoada. O jogo acabou por ser reatado, mas o início da segunda parte sofreu novo atraso. Na altura pensou-se que seria novamente devido ao tempo, até porque o árbitro apontou para cima, mas, sabe-se agora, que afinal o atraso deveu-se à estranha presença de um jovem encapuçado, de mochila às costas, no topo da estrutura do estádio do Dortmund.

O jogo recomeçou com a figura misteriosa ainda no topo da estrutura, sob a observação da polícia que, temendo um possível ataque terrorista, acompanhou todos os seus movimentos até o conseguir deter.

A polícia de Dortmund veio, mais tarde, a público, explicar que, afinal, o suspeito detido, natural de Osnabrück, é um jovem de 21 anos, que já tem vários processos criminais por procurar tirar fotografias a partir de edifícios altos, como, aliás, já tinha acontecido noutras cidades alemãs, como em Herne, em abril de 2022, ou em Ulm, já em abril de 2024.

Na mochila que trazia às costas, o jovem trazia apenas material fotográfico e a polícia de Dortmund chegou à conclusão que o suspeito, afinal, não tinha qualquer motivação política ou de carácter terrorista, nem nunca teve a intenção de colocar em perigo os adeptos presentes no estádio.

O jovem foi detido sob a mira de armas de fogo e foi interrogado pela polícia criminal, ainda na noite de domingo, confessando que a única motivação que o levou a subir para o topo do Sigma Iduna Park foi o intuito de «tirar boas fotos».

O jovem acabou por ser libertado sob custódia, mas a investigação vai prosseguir, com o jovem a ser acusado de «invasão de propriedade privada».

A polícia alemã está, agora, em contato com a UEFA, responsável pela segurança no decorrer do jogos do Euro 2024, para perceber como é que o jovem conseguiu aceder a áreas do estádio que são restritas ao público em geral.