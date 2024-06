O surpreendente golo do albanês Nedim Bajrami à Itália, logo aos 23 segundos de jogo, passou a ser o mais rápido numa fase final de um Campeonato da Europa.

Um início de jogo de sonho para a segunda participação da Albânia numa fase final. Foram os albaneses que deram o pontapé de saída, com um pontapé longo para a frente, com a bola a sair pela linha lateral. Federico Dimarco, na marcação do lançamento lateral, acabou por destacar Bajrami que bateu Donnarumma com um remate forte.

Entre o pontapé de saída e o golo decorreram apenas 23 segundos e o que é mais impressionante é que Dimarco demorou dez segundos a reatar o jogo no lançamento lateral.

O golo de Bajrami entra, assim, direto para a história dos Campeonatos da Europa, com o golo mas rápido de sempre em fases finais.

O recorde anterior já tinha vinte anos e pertencia ao russo Dmitri Kirichenko, no triunfo sobre a Grécia (2-1), no Euro2004, em Portugal. Nesse jogo, o antigo internacional russo precisou de 1 minuto e segundos para abrir o marcador.

