Anastasios Papapetrou foi o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o Portugal-Islândia, agendado para o próximo domingo.



O juiz grego vai ter como assistentes os compatriotas Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou enquanto Andreas Gamaris é o quarto árbitro.



Esta equipa helénica de arbitragem já tinha estado esta temporada na deslocação do Sporting à Polónia para defrontar o Rakow, na Liga Europa.



A seleção nacional recebe a Islândia, às 19h45 do próximo domingo, em Alvalade, no jogo que encerra a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.