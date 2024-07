João Palhinha vai ser jogador do Bayern Munique, tal como avançou a Sky Alemanha e confirmou o Maisfutebol.

Após longas negociações, o clube alemão conseguiu atingir uma plataforma de entendimento com o Fulham, por um valor imediato de 46 milhões de euros, mais um extra por objetivos que poderá levar o valor final da transferência para mais de 50 milhões.

O acordo entre o jogador e o Bayern Munique, de resto, já estava fechado há algum tempo e prevê um contrato de quatro anos, com mais um de opção.

Nesta altura, e com o acordo alcançado em traços gerais, falta apenas definir alguns detalhes, o que mantém as partes cautelosas, até pela experiência da última temporada, quando Palhinha chegou a viajar para Munique e depois a trasnferência não se concluiu por exigência de última hora do Fulham

Desta vez, porém, os detalhes são apenas isso, detalhes, pelo que se tudo correr como previsto, o jogador viajará para Munique logo após o fim da participação de Portugal no Euro 2024, para fazer exames médicos e assinar contrato.

Já com vínculo com o novo clube, Palhinha poderá enfim ir de férias.

Um ano depois de este negócio «cair» nas últimas horas do mercado, João Palhinha estará, por fim, certo no Bayern Munique.

