O Gil Vicente oficializou a contratação do defesa Jonathan Mutombo, proveniente do Vitória de Guimarães. O lateral direito, de 21 anos, chega a Barcelos a custo zero, depois de quatro temporadas pelos «Conquistadores».

O vínculo do francês é válido por três épocas.

Jonathan Mutombo fez a maior parte da sua formação no PSG, de onde saiu para Guimarães, alinhando, sobretudo, na equipa B e nos sub-23.

Na época passada, o defesa participou em 23 jogos e apontou um golo, na formação B do Vitória de Guimarães.

É o terceiro reforço do Gil Vicente, depois de assegurados os reforço espanhóis David Collado (ex-Villareal) e Marcos Fernández (ex-Maiorca).

