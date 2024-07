De saída da Juventus, Félix Correia é oficialmente jogador do Gil Vicente, informou, esta terça-feira, o clube italiano.

Apesar de não ter sido revelado o valor da transferência, o Maisfutebol já tinha noticiado que a venda rondou os 1,5 milhões de euros, o maior investimento de sempre dos barcelenses

«Os caminhos da Juventus e de Félix Correia separaram-se. Depois do empréstimo anual do futebolista português ao Gil Vicente, na época que acabou de terminar, é oficializada a sua transferência definitiva para o mesmo clube português», pode ler-se no comunicado oficial.

Na última temporada, emprestado ao Gil Vicente, o extremo português fez um total de 34 jogos, marcou cinco golos e fez três assistências.

Formado no Sporting, o futebolista de 23 anos já jogou também no AZ Alkmaar, Juventus, Parma e Marítimo.