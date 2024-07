O futebolista brasileiro Vinícius Lopes é reforço do Santa Clara, tendo assinado contrato até 2028 com os açorianos, recém-promovidos à Liga.

Em comunicado, esta terça-feira, a SAD do Santa Clara informa que contratou Vinícius Lopes «a título definitivo», isto depois de, em 2023/24, ter jogado no Santa Clara emprestado pelo Botafogo.

«Após ter chegado ao Santa Clara na época transata por empréstimo do Botafogo, Vinícius assina com os encarnados até 2028», informa o Santa Clara, na nota oficial.

Na temporada passada, o extremo fez 34 jogos e três golos pelo Santa Clara.

Depois de concluir a formação no Goiás, onde subiu a sénior em 2019, rumou ao Botafogo em 2022 e, em 2022/23, teve a primeira experiência no futebol europeu, nos belgas do RWD Molenbeek, cedido pelo Botafogo.