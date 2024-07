O Santa Clara assegurou a contratação do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que alinhou no Vizela nas últimas duas temporadas. O Maisfutebol já tinha noticiado, em tempo oportuno, que as negociações estavam bem adiantadas.

O jogador de 23 anos assegurou um contrato válido até junho de 2028 com os açorianos.

Formado no Cruzeiro, Matheus Pereira chegou em 2022 ao Vizela, depois de uma passagem pelo Guarani. Fez 57 jogos, apontou cinco golos e deu cinco assistências nos vizelenses, que foram despromovidos à II Liga.