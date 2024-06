O Santa Clara, de regresso ao primeiro escalão do futebol português, anunciou esta terça-feira a contratação de João Costa, avançado de 24 anos que estava em final de contrato com o Alverca e que, na última temporada, destacou-se como melhor marcador da Liga 3.

João Costa destacou-se no clube ribatejano, na temporada passada, com um total de 22 golos em 32 jogos, arrecadando, além do prémio de melhor marcador, também o prémio de melhor jogador da Liga 3.

«Para mim é um sentimento de grande felicidade e honra representar um clube histórico como o Santa Clara. É uma nova etapa na minha carreira, com uma exigência ainda maior, mas farei de tudo para honrar o símbolo que levo ao peito», destacou o jogador que assinou um vínculo com os açorianos até 2027.