Com o lançamento da primeira pedra, o Santa Clara deu, na quarta-feira, o primeiro passo para a construção do futuro centro de treinos da equipa, na Ribeira Grande, num investimento de aproximadamente 7,5 milhões de euros.

A expectativa é que, já em janeiro do próximo ano, a equipa principal dos açorianos possa usufruir de campos para treinar. O novo espaço terá dois campos de relva natural e um de relva sintética, além de uma área envolvente com infraestruturas.

O investimento será suportado pela família do presidente da SAD, Bruno Vicintin.

Atualmente, refira-se, o Santa Clara treina e joga em recintos públicos que são propriedade do Governo dos Açores. A equipa ainda não sabe se vai poder jogar no Estádio de São Miguel na próxima época, devido à necessidade de obras no recinto.