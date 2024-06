O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em comunicado, nesta quarta-feira, que a utilização de Darnlei, jogador do Leixões, não foi considerada irregular. Portanto, o Santa Clara mantém-se como campeão da II Liga, e não o Nacional da Madeira.

Em comunicado, a entidade explica: «Não estando os jogadores Arguidos impedidos se serem incluídos na ficha técnica e de serem utilizados no jogo objecto dos autos, conclui-se pela total ausência de indícios da prática, por parte da Arguida, do ilícito disciplinar pela qual vinha indiciada, propondo-se, também aqui, e nos termos do disposto artigo 234.º, n.º 1, do RDLPFP, o arquivamento dos autos.»

O Nacional tinha protestado junto do Tribunal Arbitral do Desporto que Darnlei tinha sido usado irregularmente pelo Leixões, durante um jogo com os madeirenses, e por isso pedia a vitória nesse jogo, por via administrativa.

Se o Nacional somasse esses três pontos, ficaria em vantagem na tabela face ao Santa Clara, que foi consagrado campeão. Assim, os açorianos foram confirmados como detentores do troféu, se bem que o Nacional pode ainda recorrer desta decisão do Conselho de Disciplina.