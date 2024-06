Rui Alves, presidente do Nacional, reagiu, esta terça-feira, à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que pode dar o título da II Liga ao clube madeirense.

O dirigente português começou por dizer, em entrevista à RTP Madeira, que «não vale tudo no futebol» e é preciso erradicar a «chico-espertice». De seguida, destacou que o Nacional contribui para um «futebol mais justo e adequado» e que nunca teve dúvidas na «irregularidade» do Leixões.

Sobre a decisão da TAD, Rui Alves atirou que a «justiça tarda, mas não falha», mas que o facto do Nacional e o Santa Clara terem a subida garantida, não torna o caso «mais complicado» e com «implicações desportivas» sérias.

João Aurélio, capitão do Nacional, referiu que é um «momento de enorme orgulho de satisfação», mas fica triste por não ter «tanto impacto» como «festejar no último jogo».

De recordar que esta situação provém do facto de Danrlei, jogador do Leixões, ter jogado indevidamente com o Nacional, no dia 28 de fevereiro, por ter visto o nono cartão amarelo no jogo anterior. A recente decisão da TAD pode dar ao Nacional o título da II Liga, isto depois do Santa Clara se ter sagrado campeão.