Despromovido à II Liga na última temporada com o Vizela, Matheus Pereira deverá continuar no principal escalão do futebol português: o Santa Clara está em negociações bem adiantadas para assegurar a contratação do lateral-esquerdo, avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

O jogador brasileiro tem mais um ano de contrato com os vizelenses e ainda não são conhecidos os detalhes da transferência.

Matheus Pereira, de 23 anos, foi formado no Cruzeiro e chegou em 2022 ao Vizela, depois de uma passagem pelo Guarani. Nas duas temporadas no Minho, somou 57 jogos, nos quais apontou cinco golos e cinco assistências.