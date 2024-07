Kévin Boma é o novo reforço do Estoril, informou, esta terça-feira, o clube da Liga.

«Estoril Praia – Futebol, SAD chegou a acordo para a transferência do central com o Rodez AF da Ligue 2. Kévin Boma, assinou até 2028 pelo Mágico», pode ler-se no comunicado oficial.

Proveniente do Rodez, o defesa central de 21 anos assinou contrato até 2028

Ao longo da carreira jogou sempre em França, é internacional pelo Togo e estreou-se a sénior pelo Angers. Na temporada passada, ao serviço do Rodez, da segunda divisão francesa, Kévin fez um total de 17 jogos e marcou um golo.