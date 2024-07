O médio costa-riquenho Brandon Aguilera é reforço do Rio Ave, anunciou o clube de Vila do Conde, ao final da manhã desta terça-feira.

O jogador de 21 anos assinou até ao final da época 2026/27, ou seja, por três épocas, sendo jogador do Rio Ave «a título definitivo», oriundo do Nottingham Forest.

«A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o Nottingham Forest para a transferência, a título definitivo, do jogador costa-riquenho. O contrato é válido por três temporadas», informa o Rio Ave, em nota oficial.

Na época passada, Brandon Aguilera esteve cedido pelo Nottingham Forest ao Bristol Rovers, da League One, tendo feito 12 jogos e dois golos pelo clube do terceiro escalão do futebol inglês.

Internacional A pela Costa Rica por 18 vezes, Brandon Aguilera está atualmente a disputar a Copa América, tendo sido titular nos jogos ante Brasil e Colômbia. Na próxima madrugada (02h00 de quarta-feira em Portugal), a Costa Rica fecha a fase de grupos ante o Paraguai.

Brandon Aguilera estreou-se como sénior no Alajuelense e passou pelo Guanacasteca, antes de sair do seu país natal para jogar em Portugal, no Estoril. Na época passada integrou a equipa principal e a sub-21 do Nottingham Forest na primeira metade da época, antes da cedência no último meio ano ao Bristol Rovers.

Fruto da presença na seleção, «o jogador juntar-se-á mais tarde aos novos companheiros em Vila do Conde», informa o Rio Ave.