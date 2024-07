Jose Fontán é o sexto reforço do Arouca. Na última época, o defesa central, de 24 anos, representou o Cartagena – 15.º na II Liga espanhola – emprestado pelo Celta de Vigo, onde fez formação.

Depois da estreia na equipa principal em 2019/20, e de integrar as campanhas de 20/21 e 21/22, Fontán foi emprestado aos neerlandeses do Go Ahead Eagles em 2022/23.

Ora, na última temporada, pelo Cartagena, cumpriu 40 partidas e anotou quatro golos.

Tal como no caso de Pablo Gozálbez, contratado ao Valência, o Arouca selou o negócio «em regime de partilha do passe» de Jose Fontán. O defesa central, internacional sub-21 por Espanha, assina por duas temporadas e tem outro ano de opção.

Assim, a alcateia do uruguaio Gonzalo García continua a crescer, e com sotaque castelhano. Fontán junta-se aos compatriotas Gozálbez, Busquets, Cristo González, Miguel Puche e Jason Remeseiro, assim como aos uruguaios Trezza e Matías Rocha.

