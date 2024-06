O selecionador da Suíça, Murat Yakin, anunciou a lista de 26 jogadores para o Campeonato da Europa deste verão. Em maio, o selecionador de 49 anos tinha escolhido um grupo preliminar de 38 jogadores, mas agora cortou vários jogadores, incluindo Kevin Mbabu, do Augsburgo, e Andi Zeqiri, avançado do Genk.

A Suíça será capitaneada pelo médio do Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. O jogador de 31 anos, que já disputou 124 jogos pela seleção nacional, desempenhou um papel fundamental na conquista da Bundesliga e da DFB Pokal pelo Bayer Leverkusen, na época passada.

Manuel Akanji, do Manchester City, e Fabian Schar, do Newcastle United, foram escolhidos para fazer parte da defesa suíça, e provavelmente jogarão à frente do guarda-redes Yann Sommer, de 35 anos, do Inter de Milão. Também entre os guarda-redes suíços está Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, que ajudou a sua equipa a chegar à final da Liga dos Campeões.

O ex-jogador do Liverpool, Bayern de Munique e Stoke City, Xherdan Shaqiri, que joga no Chicago Fire na MLS, tentará aumentar suas 122 internacionalizações neste verão.