Depois de Çağlar Söyüncü, há mais uma baixa confirmada na seleção da Turquia para o Euro 2024: Enes Ünal.

Segundo a federação turca, o avançado do Bournemouth sofreu uma lesão no dedo do pé esquerdo no treino de sexta-feira e os exames revelaram que já não poderá recuperar a tempo do Europeu.

Recorde-se que Orkun Kökcü, médio do Benfica, é um dos 35 (agora 33) jogadores pré-convocados pelo selecionador Vicenzo Montella para o Campeonato da Europa.

A Turquia integra o grupo F do Euro 2024, juntamente com Portugal, Geórgia e Chéquia.