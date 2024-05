O defesa-central Çağlar Söyüncü é baixa confirmada na Turquia para o Euro 2024, anunciou a federação turca.

O jogador do Fenerbahçe está a contas com uma lesão no músculo posterior da coxa, contraída na última jornada do campeonato.

Quer isto dizer que Söyüncü, que esteve no radar do FC Porto no último inverno, mas acabou cedido pelo Atlético de Madrid ao Fenerbahçe, vai falhar o jogo com Portugal, da 2.ª jornada do Grupo F, onde também estão Geórgia e Rep. Checa.

De recordar ainda que Orkun Kökcü, médio do Benfica, integra a pré-convocatória de Vincenzo Montella.