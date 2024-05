Caso surja a possibilidade de rumar ao campeonato turco, Orkun Kökcü só jogará no Besiktas. A garantia foi dada pelo pai do médio do Benfica ao Fotospor, que revelou ainda que essa hipótese não entra nos planos imediatos do jogador de 23 anos.

«Ele não está a pensar em jogar na Turquia neste momento. No entanto, não se sabe quais serão as condições. Ainda assim, se ele regressar à Turquia, é só para jogar no Beşiktaş», disse Halis Kökcü, tendo confessado que os dois são adeptos do clube de Istambul.

Kökcü chegou esta temporada ao Benfica com o rótulo de contratação milionária, mas não conseguiu afirmar-se em pleno na Luz, apesar dos sete golos e 11 assistências em 43 jogos.

Aquando da entrevista onde expôs a relação com Roger Schmidt, a imprensa turca associou o médio a uma possível transferência para o Besiktas.