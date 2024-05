Orkun Kökcü integra a pré-convocatória da Turquia para o Euro 2024.

O médio do Benfica está na lista de 35 jogadores convocados por Vincenzo Montella, que mais tarde terá de ser reduzida para 26.

A Turquia tem dois jogos de preparação antes do torneio na Alemanha: defronta a campeã em título Itália a 4 de junho e mede forças com a Polónia no dia 10 do mesmo mês.

No Europeu, a turma de Montella vai ser adversária de Portugal no Grupo F, juntamente com Geórgia e Rep. Checa.

Os pré-convocados da Turquia:

Guarda-redes: Altay Bayindir (Manchester United), Dogan Alemdar (Troyes), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Çakier (Trabzonspor);

Defesas: Mert Muldur (Fenerbahçe), Zeki Celik (Roma), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Ozkacar (Valencia), Ferdi Kardioglu (Fenerbahçe);

Médios: Berat Ozdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nuremberga) Hakan Çalhanoglou (Internazionale), Ismail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Benfica), Okay Yokuslu (West Brom), Salih Ozcan (Dortmund);

Avançados: Abdulkadir Omur (Hull), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Leicester), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Oguz Aydin (Alanyaspor), Arda Guler (Real Madrid), Alper Yilmaz (Galatasaray), Bertug Yildrim (Rennes), Cenk Tosun (Besiktas), Enes Unal (Bournemouth), Semih Kiliçsoy (Besiktas) e Yusuf Yazici (Lille).