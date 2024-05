Andreas Schjelderup confessou que não esperava ser convocado para a seleção principal da Noruega e que soube da notícia pelo pai, Jørn-Tommy, quando estava a ter aula de português.



«Inicialmente ele disse-me: 'Não estás nos sub-21'. E depois deu-me os parabéns. Foi uma mensagem simpática do meu maior fã», começou por contar, à TV2.



«Não estava à espera [da convocatória]. Foi um bocado um choque. Estou muito feliz porque é algo com que sonhei desde que comecei a jogar futebol», acrescentou.



O extremo de 19 anos assumu que só esperava chegar à seleção principal do seu país quando estivesse ao serviço do Benfica, clube que o cedeu esta época ao Nordsjaelland.



«Era a última coisa em que estava a pensar. Esperava que fosse convocado para a seleção nacional se estive a jogar no Benfica, mas não quando fui emprestado. Mas tem sido uma temporada muito boa», disse.



Schjelderup frisou ainda a ambição de se fixar no Benfica em 2024/25. «Sinto que sou um jogador completamente diferente do que era há um ano. Cresci em todos os sentidos, sou mais forte, mais rápido e melhor a todos os níveis. Agora sei o que esperar, estou familiarizado com o clube, com as pessoas e com o ambiente, então será fácil para mim entrar lá e fazer exatamente o que devo fazer», sublinhou.



O jovem norueguês revelou ainda que teve de adiar as férias que tinha marcado com os amigos.



«Os planos saíram furados. Estava assustado por ter de avisar que não ia, mas todos reagiram bem à minha ausência», partilhou.



Esta temporada, Schjelderup somou dez golos e 11 assistências em 37 jogos pelo Nordsjaelland e tem a possibilidade de estrear-se pela Noruega nos particulares contra Kosovo e Dinamarca.