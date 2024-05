Andreas Schjelderup foi convocado pela primeira vez para a seleção principal na Noruega. Na conferência de imprensa após o anúncio da convocatória, Ståle Solbakken considerou que a presença do jovem avançado na seleção pode «ser um estímulo» para este regressar ao Benfica.



«É uma recompensa pela época muito boa que fez. Ele teve algumas boas exibições nos playoffs dos seis primeiros classificados, do qual o Nordsjaelland fez parte. Pode ser um estímulo para o regresso de Schjelderup ao Benfica», referiu.



«Ele ainda joga melhor em relva artificial do que em relva sintética, mas a diferença já não é muita», defendeu ainda Solbakken.



Esta temporada, Schjelderup somou dez golos e 11 assistências em 37 jogos pelo Nordsjaelland e tem a possibilidade de estrear-se pela Noruega nos particulares contra Kosovo e Dinamarca.