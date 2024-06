Toni Kroos considera «lamechas» terminar a carreira com a conquista da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid e o Euro2024, ao serviço da Alemanha.

Em conferência de imprensa, o internacional germânico garante que todos os jogadores estão focados em vencer e garante que apesar da pressão, a equipa quer dar aos adeptos a alegria de vencer a competição no próprio país.

«Jogar o Europeu em casa torna tudo mais especial, obviamente. Não acho que existam muitos jogadores que tenham vivido uma experiência como esta e o país está animado. Temos uma grande responsabilidade pelo ambiente que se vai sentir nas próximas semanas e sabemos da pressão que vai existir. Mas no final das contas, é apenas futebol», começa por referir.

«Estou com fome de títulos e isso foi um dos motivos que me fez regressar à seleção. Quero ser bem sucedido e vencer o torneio. Terminar a minha carreira com a conquista da Champions e do Euro2024 seria lamechas, mas ficava feliz», acrescenta.

Questionado sobre o jogo de abertura, diante da Escócia, Toni Kroos alerta para a qualidade do adversário e garante que a equipa está preparada para somar os primeiros três pontos.

«É importante entrar com o pé direito na competição, mas sabemos da qualidade do adversário. A Escócia pode ser uma equipa muito intensa e tenho conversado com alguns companheiros de equipa do Real Madrid, que perderam contra esta seleção ao serviço da Espanha. Estamos mais que preparados e sabemos que vai ser um jogo difícil», refere o médio de 34 anos.

Recordar que a seleção germânica entra em prova já esta sexta-feira, no jogo de abertura deste Euro2024, frente à Escócia. O jogo está marcado para as 20h e vai decorrer em Munique, no Allianz Arena.