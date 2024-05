Toni Kroos realizou, este sábado, o último jogo no Santiago Bernabéu.

Perante milhares de adeptos, o internacional germânico despediu-se do palco que pisou durante as últimas nove temporadas. Frente ao Bétis (na última jornada do campeonato), o Real Madrid não foi além de um empate a zero, tendo fechado as contas da Liga com 95 pontos e o respetivo título «no bolso».

Ao serviço dos merengues, Toni Kroos conquistou 21 troféus, entre os quais, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e cinco Mundiais de Clubes.