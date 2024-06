FC Porto e Benfica disputam este domingo, a partir da 15h00, o terceiro jogo do play-off final do Campeonato de Hóquei em patins e, com uma vitória para cada lado, quem vencer este jogo, pode depois festejar o título no quarto jogo que está marcado para a próxima quarta-feira.

Acompanhe aqui o terceiro jogo da final AO VIVO

Recordamos que o FC Porto venceu o primeiro jogo, no Dragão Arena, por 5-3, após prolongamento, mas depois o Benfica respondeu, na Luz, com uma vitória por 5-2, em dois jogos que ficaram marcados por intenso equilíbrio.

Este domingo ainda não haverá campeão, mas quem vencer este terceiro jogo ficará em posição de reclamar o troféu, na próxima quarta-feira. Em caso de novo empate no quarto jogo, haverá ainda um quinto, marcado para dia 30.