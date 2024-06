Rui Costa (EF Education-EasyPost) sagrou-se este domingo campeão nacional de ciclismo de estrada, em Santa Maria da Feira.

Numa prova bastante concorrida, o ciclista da EF Education foi mais forte que a concorrência e conquistou assim a prova pela terceira vez na carreira, depois dos triunfos em 2015 e 2020. Para vencer a corrida, o ciclista de 37 anos teve de bater ao sprint Rui Oliveira (UAE Emirates), que terminou no segundo lugar. A fechar o pódio ficou Luís Gomes (Gi Group Holding-Simoldes-UDO).

«As pessoas pensam que é fácil porque vimos de fora e os ciclistas de Portugal são mais fracos, mas aqui a prova é muito louca. Desde início não quis perder o espaço para os adversários, não queria perder a corrida logo nos primeiros quilómetros, desgastei-me ao início mas foi positivo, porque no final consegui lutar pela vitória. As pernas responderam na parte final, sabia que o Rui Oliveira era forte e que estava bem, dei o meu melhor e estou feliz por ganhar mais uma vez o título nacional, que tanto me orgulha levar além fronteiras», garantiu Rui Costa.

Perante um início de temporada algo atribulado, devido a uma queda na Volta ao Algarve que o afastou da competição durante alguns meses, o ciclista português explicou que nunca perdeu o foco e apontou ainda ao próximo objetivo, estar presente na Volta a França.

«A queda foi muito complicada para mim, passei por um período difícil, mas o foco foi recuperar e sabia que havia muitas corridas pela frente. Espero levar a camisola de campeão nacional para a Volta a França e estar presente na competição», acrescentou o ciclista luso.