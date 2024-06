A Seleção da Bélgica está privada de um dos seus principais elementos. Thomas Meunier, lateral-direito do Trabzonspor, ex-Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, sofreu uma lesão durante o jogo de preparação com o Luxemburgo, neste sábado.

Agora, a Federação Belga explicou, em comunicado, que Meunier vai fazer alguns exames nos próximos dias para aferir a gravidade da lesão e que não viajará com a restante comitiva para a Alemanha na quarta-feira. Sinais que podem indicar um cenário complicado para o jogador.

Os primeiros sinais indicam para uma lesão muscular na coxa direita. O selecionador Domenico Tedesco conta apenas com Timothy Castagne, do Fulham, como alternativa natural para Meunier.

A Bélgica está integrada no Grupo E do Euro 2024, com a Ucrânia, Eslováquia e Roménia.