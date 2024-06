Tomáš Souček foi o porta-voz da equipa checa na véspera do jogo contra Portugal, do grupo F do Campeonato da Europa. O capitão da Chéquia deixou rasgados elogios aos jogadores portugueses.



«Não é só o Cristiano, há outros como o Bruno Fernandes, o Rafael Leão, Bernardo Silva. São jogadores muito, muito bons. Não é só no ataque que Portugal tem qualidade, mas também na defesa. Não vamos subestimar Portugal, mas estamos focados no que podemos fazer», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O médio do West Ham admitiu que um empate não seria um mau resultado para os checos. «Há sempre hipóteses no futebol, mesmo quando és a pior equipa. Estamos confiantes, queremos ser competitivos. Todos os pontos contam nesta fase e temos de começar bem para chegar à fase seguinte do torneio», confessou.



Souček levantou um pouco o véu sobre qual será a estratégia que a Chéquia vai apresentar contra Portugal.



«Tivemos cinco dias para preparar este jogo. Queremos tentar roubar a bola a Portugal, pressionar e colocá-los sob pressão. Não queremos fugir ao que normalmente fazemos», adiantou.



O Portugal-Chéquia, da primeira jornada do grupo F, está agendado para as 20h00 desta terça-feira.