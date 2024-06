A três horas do apito inicial do Turquia-Portugal começaram a entrar os primeiros adeptos no Signal-Iduna Park.



Bem junto à área destinada para a imprensa, era possível ver um adepto turco, acompanhado pelos dois filhos, com um cartaz dedicado a Cristiano Ronaldo. Podia ser um cartaz como tantos que se vê por este Euro fora não fosse este ter uma fotografia do pai do capitão da seleção nacional, Dinis Aveiro.



«CR7 por favor, dá-me a tua camisola», pode ler-se.



O avançado perdeu o pai em 2005 e soube da triste notícia quando estava ao serviço da Seleção que ia defrontar a Rússia, na fase de apuramento para o Mundial 2006.