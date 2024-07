No mesmo dia em que se deu a oficialização da transferência, o Benfica publicou uma entrevista de Vangelis Pavlidis à BTV, na qual o avançado explicou o porquê da mudança para as águias.

«O Benfica é o Benfica! Se o Benfica te chama, não podes dizer que não. Quando ouvi que o Benfica tinha interesse em mim, senti logo o entusiasmo de poder representar este grande clube, de poder jogar neste estádio incrível e diante dos muitos adeptos que o Clube tem. É um prazer ser o próximo grego a jogar aqui», disse.

«Eu tive bons anos nos Países Baixos, queria dar o próximo passo, e julgo que para a minha carreira o melhor passo seria vir para o Benfica. Foi por isso: jogar num clube grande, mostrar o melhor de mim, melhorar como jogador e em termos pessoais. O Benfica é o melhor clube para a minha carreira se desenvolver. Como jogador e também em termos pessoais, ao nível da personalidade», explicou.

Pavlidis chega ao Benfica proveniente do AZ Alkmaar, clube no qual teve oportunidade de defrontar Roger Schmidt, quando este era treinador do PSV. Para o timoneiro encarnado, só elogios.

«Sim, conhecia o treinador porque joguei contra ele, e foi sempre um prazer jogar contra ele porque eram sempre bons jogos. É realmente importante porque o conheço pessoalmente, porque joguei contra a equipa dele, e agora estou entusiasmado porque vou ser treinado por ele. Sei que é um treinador que quer que joguemos futebol, que marquemos golos, que pratiquemos um futebol realmente atrativo e ofensivo, que tenhamos um jogo posicional forte e que pressionemos alto. Esse é um aspeto muito importante para o meu jogo, é por isso que adoro jogar e é por isso que estou aqui.»

«Sim, joguei inclusivamente em diferentes posições ao longo dos últimos anos. A número 9, a número 10, a extremo-esquerdo, mas, sim, a minha posição agora é a de número 9, e julgo que é por isso que as pessoas do Benfica me escolheram. Espero poder ajudar a equipa com a minha capacidade de pressão e com a paixão que todos os jogadores gregos têm. E, claro, a posição de número 9 é realmente importante, e o mais importante a fazer é marcar golos e assistir os colegas de equipa. Adorava fazê-lo. Fazer o melhor pela equipa e, claro, marcar golos», continuou.

Pavlidis concluiu depois sobre os objetivos que tem no Benfica: «Sinto diretamente o quanto as pessoas gostam do Benfica, e eu quero, no mínimo, fazer as pessoas felizes, fazer os adeptos do Benfica felizes. E, claro, ganhar todos os fins de semana. Esse é o meu objetivo. Espero que tudo corra bem e que conquistemos boas coisas juntos. Que conquistemos troféus, juntos.»