Na apresentação de Vangelis Pavlidis, o Benfica reservou uma aula de História para o avançado. Numa rápida viagem a feitos de gregos que passaram pela Luz, Pavlidis ficou a par da herança que recebe.

O «general» dos golos é Kostas Mitroglou (52), enquanto a contagem de assistências é liderada por Kostas Katsouranis (16).

Quanto a títulos acumulados, o «imperador» é Andreas Samaris (8). O antigo jogador de Benfica e Rio Ave surge no final do vídeo, brindando Pavlidis com as boas-vindas à Luz.

«Tentarei honrar a história dos jogadores gregos neste grande clube. Carrega, Benfica», rematou o reforço das águias.

