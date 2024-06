Dois dias antes da estreia portuguesa no Euro 2024, João Cancelo falou aos jornalistas, em conferência de imprensa, em antevisão à partida com a Chéquia. O lateral do Manchester City, que jogou no Barcelona na época passada, foi questionado qual a sua melhor posição.

«A número dez, não tenho qualidade para jogar aqui [risos]. Mas já disse várias vezes, e volto a repetir. Torna-se indiferente jogar à direita ou à esquerda. É habitual fazer o corredor direito e esquerdo. Tento sempre ajudar a equipa com o meu futebol, para conseguirmos o objetivo final», começou por dizer. Depois foi questionado sobre o entendimento com Rafael Leão, que tem jogado na ala esquerda:

«[Dou-me bem] fora de campo e dentro também, penso que sim. Afinal de contas, é fácil jogar com jogadores desta qualidade. O Rafael Leão tem mostrado nos últimos anos que é um jogador de grande qualidade, no ano passado foi o melhor da Liga italiana. Este ano, também fez uma grande temporada. Já o conheço há algum tempo, somos mais ou menos da mesma zona. Dou-me muito bem com ele. Mas há outros que também jogam muito bem ali como o Félix, também me entendo muito bem como ele», afirmou.