O avançado da Seleção Nacional, João Félix, em declarações na flash interview da RTP3 após a vitória frente à República da Irlanda (3-0), no último particular antes do Euro 2024:

[Golo importante para dar confiança?] «Sim, estivemos bem, depois da Croácia era importante fazermos uma exibição convincente. Estivemos bem em todos os momentos, soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer e fizemos uma grande exibição.

Coloco as minhas fichas em todos os jogos, amigável, campeonato, Champions, Seleção. Tento sempre fazer o meu melhor para ajudar a equipa e é isso que vou fazer este Euro.

[Confiança para o Euro] Estamos confiantes, vimos de boas exibições. Obviamente que queremos lutar pelo título, temos uma grande Seleção, com talento, e se juntarmos isso ao trabalho, vamos ser felizes.

Vamos lá estar a lutar pelo título.»