O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para o Dinamarca-Inglaterra, que se joga na quinta-feira, pelas 17 horas.

O juiz da Associação de Futebol do Porto vai assim reencontrar Alexander Bah, do Benfica, e Morten Hjulmand, do Sporting.

A partida conta para o Grupo C do Euro 2024, na segunda jornada. Soares Dias vai estar acompanhado dos assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins desempenhará as funções de VAR.

Alejandro Hernández, Juan Martínez (assistentes do VAR) e Mykola Balakin (quarto árbitro) são os restantes elementos da equipa de arbitragem.

Soares Dias já tinha dirigido o Países Baixos-Polónia, no domingo passado.