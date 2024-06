Euforia, cerveja, cânticos e muitos cartazes originais. Enfim, uma verdadeira festa (como deve ser vivido o futebol de resto) no espaço destinado aos adeptos portugueses a menos de dois quilómetros do Signal-Iduna Park, palco do Turquia-Portugal.



O Maisfutebol tropeça em Melanie, portuguesa nacida na Suíça e que exibe orgulhosamente dois cartazes: um de Ronaldo e outro com uma ligeira provocação aos turcos. Ambos provocam gargalhadas a quem os observava com atenção.



«No Natal ofereci um bilhete à minha mãe para virmos ver o jogo. Nunca vimos nenhum jogo da seleção e estamos entusiasmadas», relata.



Não temos tempo para mais. Há um grupo de adeptos mais animado que usa um caixote do lixo como bombo e começa a cantar pela Seleção na «fan zone». Ninguém resiste a ficar de fora e juntam-se centenas num clima de euforia.



Entre saltos, gritos e copos ainda com cerveja que voam, perdemos Melanie. Guardamos a fotografia e mais importante do que «leitão ser melhor que peru», como dizia o cartaz, será que Portugal seja superior à Turquia, esta tarde, em Dortmund, com a ajuda do «pai Cris» como esta jovem adepta também escreveu. (veja a fotografia que ilustra o artigo).