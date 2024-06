Seja Europeu ou Mundial, há sempre quem tenha uma estória para contar. É o caso de Hugo Rego, adepto que vai estar no Signal-Iduna Park para assistir ao Turquia-Portugal, jogo da segunda jornada do grupo F.



Vai estar, mas podia muito bem ter perdido a hipótese de ver a Seleção. Por causa de um esquecimento, este adepto natural de Viana do Castelo perdeu o voo e foi obrigado a viajar quase ininterruptamente durante mais de um dia para chegar a tempo do pontapé de saída.



«Cheguei ao Porto para voar e percebi que tinha deixado o cartão de cidadão na minha casa, em Lisboa. A companhia aérea não me deixou embarcar. Ou seja, tive de ir a Lisboa buscar o cartão de cidadão e marcar novas viagens», conta, ao Maisfutebol.



O descuido por pouco não lhe custou caro, de resto.



«De Lisboa, marquei viagem para o Luxemburgo e de lá para passei pelos Países Baixos e pela Bélgica para chegar à Alemanha. Estive mais de um dia acordado», explica.



A estória teve um final feliz. Perto da hora de almoço, Hugo Rego era entre os milhares de adeptos lusos que faziam a festa e entoavam cânticos afetos a Portugal no espaço que lhes estava destinado, a menos de dois quilómetros do estádio.



Mas certamente jamais se vai voltar a esquecer do cartão de cidadão.