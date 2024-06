A ter uma nacionalidade, a arte de bem receber seria certamente portuguesa.



Em qualquer sítio do mundo, mesmo num lugar recôndito como Marienfeld que ganhou outra vida desde a chegada de Portugal, somos capazes de nos sentir em casa. A culpa é de quem nos recebe de braços abertos. Como um bom português, no fundo.



Após uma longa viagem até ao nosso «quartel-general» por estes dias, fomos convidados para um jantar em casa da família Romano. Gente que nos abriu as portas do seu cantinho e que nos ofereceu uma das melhores refeições que tivemos na Alemanha sem pedir nada em troca.



E se à porta humildemente bate alguém

Senta-se à mesa com a gente



A mesa estava recheada de iguarias e produtos portugueses. Era uma mesa farta. Por cerca de três horas, sentimo-nos em Portugal: partilhámos uma refeição e várias histórias, trocámos ideias e soltámos gargalhadas.



Numa casa portuguesa fica bem

Pão e vinho sobre a mesa



Desde que estamos na Alemanha, cada português teve tempo para um sorriso, uma palavra ou uns minutos de conversa.



Ao Daniel e à sua família, agradecemos. E fazemo-lo também a todos os portugueses com quem diariamente nos cruzamos. Se é que obrigado chega pela maneira como nos recebem.



É uma casa portuguesa com certeza

É com certeza uma casa portuguesa





«Bilhetes do Euro» é um espaço de crónica do jornalista Vítor Maia, enviado especial do Maisfutebol ao Euro 2024.