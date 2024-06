Willy Sagnol – antigo internacional francês – liderou a Geórgia para uma qualificação histórica para o Europeu. Em entrevista à UEFA, o antigo defesa recordou o trajeto percorrido e lançou os dados para a fase de grupos.

«A Geórgia não tem a maior federação europeia, mas trabalha arduamente, promovendo o desenvolvimento das gerações mais jovens. Espero que a participação neste Europeu sirva de mote para mais feitos. O objetivo é que todos acumulem experiência neste maravilhoso torneio», referiu Sagnol.

No cargo desde 2021, depois de orientar o Bordéus e a seleção sub-21 de França, o treinador reconhece que o momento era delicado, sobretudo pela eliminação da Geórgia no play-off para o Euro 2020, diante da Macedónia do Norte (0-1).

«Foi uma grande desilusão. Foi como se um sonho tivesse acabado. Demorou a curar, mas precisávamos de reconstruir o grupo e de mudar a perspetiva sobre o nosso futebol, alinhados com graus de exigência superiores», explicou.

Por isso, Willy Sagnol vê na qualificação a «recompensa» pela confiança depositada pelos jogadores nas suas ideias.

De recordar que os georgianos garantiram a qualificação depois de vencerem o Luxemburgo (2-0) e a Grécia, nos penáltis.

No Grupo F do Euro 2024 estará Portugal, além de Turquia e Chéquia. Para o selecionador da Geórgia, esta será uma oportunidade única para defrontar Cristiano Ronaldo.

«Um dos meus filhos é o maior fã do Cristiano Ronaldo. Esse jogo deixará o meu filho feliz, o que é fantástico para mim, como pai», revelou.

Em todo o caso, Sagnol admitiu que este será um grupo «muito difícil», destacando Portugal como favorito.

«A Turquia tem feito um excelente trabalho, com a entrada de jogadores jovens e talentosos. Quanto à Chéquia, sempre teve grandes jogadores e já participou em muitos torneios», analisou, reiterando que a Geórgia deixará a alma em cada partida.

A estreia dos comandados de Willy Sagnol no Euro 2024 está agendada para a tarde de 18 de junho, às 17h, com a Turquia.

No total, Sagnol, de 47 anos, acumula 15 vitórias em 33 partidas pela Geórgia.