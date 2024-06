Cumpre-se a tradição. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou a fotografia de família da Seleção Portuguesa que vai disputar o Euro 2024, na Alemanha.

A competição começa já no dia 14 deste mês, com a Seleção a jogar o primeiro encontro contra a Chéquia, no dia 18, pelas 20 horas. Está inserida no Grupo F do Euro 2024.

Eis a composição da fotografia de família, que conta com uma mescla de jogadores e equipa técnica:

Na 1.ª fila:

Francisco Conceição, Vitinha, João Félix, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Neves e Pedro Neto

Na 2.ª fila:

Diogo Dalot, Nélson Semedo, Stijn Campo, Iñaki Vergara, Ricardo Carvalho, Anthony Barry, Roberto Martínez, Richard Evans, Ricardo Pereira, Jesús Seba, André Reis, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes

Na 3.ª fila:

José Sá, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Pepe, Danilo, António Silva e Rafael Leão e Diogo Costa