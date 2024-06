Um dia depois da derrota diante da Croácia, no Estádio Nacional do Jamor, por 2-1, a Seleção Nacional portuguesa voltou ao trabalho na Cidade do Futebol. E de uma forma especial.

Filhos de trabalhadores da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente da equipa técnica e staff de apoio da Seleção, bem como filhos de funcionários das empresas de catering, manutenção dos relvados, limpeza e segurança da Cidade do Futebol estiveram com os jogadores no relvado.

Tiveram um momento especial com os jogadores da Seleção Nacional, que certamente não irão esquecer. Já o treino propriamente dito foi apenas de recuperação.

Na segunda-feira, a Seleção treina na Cidade do Futebol, pelas 18 horas. Portugal volta a jogar na terça-feira, diante da Irlanda, em jogo de preparação, em Aveiro (19h45).