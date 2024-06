Começou da pior forma a viagem da seleção de Inglaterra até à Alemanha, onde se vai disputar o Euro2024.

No aeroporto de Birmingham, os eleitos de Gareth Southgate viram as respetivas roupas e algumas bolsas com outros pertences caírem na pista.

O incidente ocorreu devido à distração dos funcionários, que segundo o «Daily Mail», chegaram até a pisar algumas camisolas, antes de voltarem a ser colocadas novamente no avião.

Tudo aconteceu depois do encontro de toda a comitiva com o príncipe William, em St. George's Park. Entretanto, a seleção britânica já aterrou em solo germânico e começa agora a preparar o arranque da competição, que acontece este domingo, frente à Sérvia.

