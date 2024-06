Matjaz Kek, selecionador da Eslovénia, anunciou esta sexta-feira a lista final dos 26 eleitos para a fase final do Euro2024, com destaque para as presenças do ex-Benfica Oblak entre as opções para a baliza e do ex-Sporting Sporar para o ataque.

A seleção eslovena já tinha começado a preparação, a 29 de maio, com um grupo alargado de trinta jogadores, agora reduzido para o limite de 26. Entre os jogadores que ficaram de fora, destaca-se Luka Zahovic, filho de Zlatko Zahovic, que jogou no FC Porto e no Benfica.

«No final tive que tomar decisões, o que não significa que todos aqueles que não viajarem para o campeonato não estarão de volta na próxima vez. O futebol vai continuar a ser disputado após o Campeonato da Europa e os jogos de setembro na Liga das Nações virão em breve. Na decisão final também tive em conta o aspeto tático, não podemos ir para o campeonato com muitos jogadores ofensivos porque parto da premissa que provavelmente não atacaremos durante os noventa minutos contra as equipas que vamos jogar», destacou o selecionador.

Na fase final, a Eslovénia, incluída no Grupo C, vai defrontar a Dinamarca, Sérvia e Inglaterra na fase de grupos.

Os 26 da Eslovénia

Guarda-redes: Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekić;

Defesas: Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blažič, David Brekalo, Vanja Drkušić, Erik Janža, Žan Karničnik, Petar Stojanović;

Médios: Timi Maks Elšnik, Adam Gnezda-Čerin, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Jasmin Kurtić, Sandi Lovrić, Benjamin Verbič, Adrian Zeljković, Nino Žugelj, Josip Iličić;

Avançados: Žan Celar, Jan Mlakar, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Žan Vipotnik.